Житель Карелии в пылу ссоры ударил возлюбленную металлическим ведром по голове

В Пудожском районе расследуют причинение легкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило сообщение из районной больницы — туда поступила 37-летняя жительница одного из поселков с травмой головы.

Участковый выяснил обстоятельства получения травмы. В этот день женщина пила алкоголь в своем доме вместе с сожителем. В какой-то момент они поссорились, и 39-летний мужчина ударил возлюбленную металлическим ведром по голове. Увидев кровь, женщина побежала к соседям, которые и вызвали скорую помощь.

Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.