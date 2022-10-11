Житель Карелии в пылу ссоры ударил возлюбленную металлическим ведром по голове

В Пудожском районе расследуют причинение легкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Пудожского района поступило сообщение из районной больницы — туда поступила 37-летняя жительница одного из поселков с травмой головы.
Участковый выяснил обстоятельства получения травмы. В этот день женщина пила алкоголь в своем доме вместе с сожителем. В какой-то момент они поссорились, и 39-летний мужчина ударил возлюбленную металлическим ведром по голове. Увидев кровь, женщина побежала к соседям, которые и вызвали скорую помощь.
Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.
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