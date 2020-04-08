Житель Карелии вломился в дом сестры и разобрал печь

В полицию Пудожского района о квартирной краже заявила 32-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный похитил металлические части печи и разбил окна.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 30-летнего ранее судимого подозреваемого. Он рассказал, что хотел собрать собственную печь, потому и решил похитить ее части.



Мужчина пришел к дому сестры и разбил несколько окон. Через одно из них проник в квартиру родственницы, забрал искомое и сбежал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее внук забросал окно петрозаводчанки камнями ради денег.