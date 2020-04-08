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Житель Карелии вломился в дом сестры и разобрал печь

Новости. Криминал
10:43, 09 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию Пудожского района о квартирной краже заявила 32-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный похитил металлические части печи и разбил окна.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 30-летнего ранее судимого подозреваемого. Он рассказал, что хотел собрать собственную печь, потому и решил похитить ее части.

Мужчина пришел к дому сестры и разбил несколько окон. Через одно из них проник в квартиру родственницы, забрал искомое и сбежал.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее внук забросал окно петрозаводчанки камнями ради денег.

 

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Комментарии

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кир
2020-04-09 11:51:22
У них никогда не было войны и захватчиков. Так и живут вне времени, вне законов. По-понятиям, в своем 17-м веке. :)
Гость
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