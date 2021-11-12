Житель Карелии воспользовался чужой банковской картой, не подумав об ответственности

Полицейские Кеми раскрыли кражу со счета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от 33-летнего горожанина. Он сообщил, что потерял банковскую карту, а затем с его счета стали пропадать деньги: кто-то оплачивал покупки в различных магазинах.

Сотрудники уголовного розыска прошли по местам покупок неизвестного и установили его приметы. К краже оказался причастен 36-летний местный житель.

Подозреваемый признался, что банковскую карту нашел на улице и несколько раз воспользовался ею для покупки сигарет и алкоголя. Когда доступ к счету оказался заблокирован, мужчина ее выбросил.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.