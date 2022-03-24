Житель Карелии воспользовался забывчивостью пенсионера, оставившего телефон в корзине в магазине

Житель Беломорска подозревается в краже телефона у 74-летнего пенсионера.

В полицию обратился за помощью 74-летний беломорчанин, который потерял мобильный телефон и не может его найти. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, мартовским днем мужчина отправился за покупками в продуктовый магазин. Телефон был при нём, однако по возвращении домой пенсионер его не нашёл. Он вернулся в торговое заведение, но поиски оказались безрезультатны.

Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения и установили, что к краже причастен 23-летний мужчина. Он дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что чужой телефон случайно обнаружил в продуктовой корзине. Он незаметно забрал его себе, избавился от сим-карты и в дальнейшем стал пользоваться. В настоящее время телефон изъят, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее житель города бумажников в Карелии «проспал» смартфон.