Житель Карелии воткнул нож в гостя бытовки и, осознав вину, отделался условным сроком

В Кондопожском районе местный житель ударил ножом в грудь собутыльника и получил «условку», так как осознал свою вину и активно сотрудничал со следствием, сообщил в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 56-летний житель Кондопожского района, находясь в бытовке, расположенной в 9 км от деревни Тивдия, во время совместного употребления спиртных напитков со своим знакомым на почве личных неприязненных отношений нанес ему удар ножом в грудь, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Мужчине, полностью признавшему вину в совершении указанного тяжкого преступления, ранее не судимому, активно сотрудничавшему со следствием, суд назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с осужденного в счет компенсации морального вреда 450 тысяч рублей.