Житель Карелии возместит траты на лечение жены, которую неудачно толкнул

Житель Лоухского района возместит Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Карелии затраты на лечение супруги.

По данным прокуратуры Карелии, местный житель во время ссоры с женой схватил ее руками и с силой оттолкнул от себя. В результате женщина потеряла равновесие и упала на пол, получив при этом тяжкий вред здоровью.

Из-за травмы потерпевшая лечилась в Лоухской районной больнице.

За предоставление медпомощи женщине Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карелии возместил больнице затраты на сумму более 48,3 тысячи рублей.

В соответствии с Гражданским кодексом вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд о взыскании затрат на лечение потерпевшей с обвиняемого в пользу Фонда.

Решением мирового судьи исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.