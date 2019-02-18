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Новости. Общество
09:41, 18 Февраля 2019
фото: https://pixabay.com

Житель Карелии возместит траты на лечение жены, которую неудачно толкнул

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Житель Лоухского района возместит Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Карелии затраты на лечение супруги.

По данным прокуратуры Карелии, местный житель во время ссоры с женой схватил ее руками и с силой оттолкнул от себя. В результате женщина потеряла равновесие и упала на пол, получив при этом тяжкий вред здоровью.

Из-за травмы потерпевшая лечилась в Лоухской районной больнице.

За предоставление медпомощи женщине Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карелии возместил больнице затраты на сумму более 48,3 тысячи рублей.

В соответствии с Гражданским кодексом вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд о взыскании затрат на лечение потерпевшей с обвиняемого в пользу Фонда.

Решением мирового судьи исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-02-18 13:07:27
Толкнул женщину... эвона, какой шустрый! Каяться теперь должен всю жизнь и молиться, пиджак малозначащий.
кир
2019-02-18 11:20:49
Более интересно, она с ним живет?
Беня
2019-02-18 10:43:48
Это, скажу я вам, гениально!
Вот я забивал гвозь, а забил себе палец. Сходил в больничку, полечил "бобо", страховая возместила больничке затраты. С виду сплошная благодать.
Но с другой стороны, я лицо, причинившее вред личности, почти преступник и должен возместить страхарям их затраты, которые они понесли перед больничкой. И вот я опять должен....
Гениально! :)
Беня
2019-02-18 10:33:57
А чем возмещать-то будет? Анализами или у него почку вырежут?
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