Житель Карелии вынес восемь триммеров из одного магазина

В полицию Петрозаводска поступило несколько сообщений о пропаже триммеров для бритья от директора магазина техники.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и вскоре задержали 35-летнего горожанина, который сразу признался в преступлении.

Мужчина рассказал, что некоторое время находился без работы и решил добывать средства на жизнь. Оказавшись в магазине техники, он заметил, что на небольших триммерах нет антикражных устройств. Он схватил один и вынес из торгового зала.

Впоследствии мужчина, решив зарабатывать таким образом на жизнь, возвращался в магазин ещё семь раз. Все триммеры он успел продать случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.