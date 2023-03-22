Житель Карелии выплатил миллионный долг только после угрозы лишиться земельных наделов

Житель Костомукши накопил долг в 1,1 млн рублей по коммунальным и налоговым платежам.

Судебные приставы Костомукши занимались неплательщиком, который накопил 1,1 млн рублей долга по коммунальным и налоговым платежам.

Добровольно оплачивать задолженность мужчина не захотел, поэтому приставы постановили взыскать с него исполнительский сбор.



Кроме того, судебный пристав-исполнитель арестовал недвижимость неплательщика, земельные участки предварительной стоимостью 3,5 млн рублей.



Поскольку земли должник не зарегистрировал, пристав обязал его сделать это и сразу направил в суд иск о взыскании участков. Только после этого долг был погашен, сообщили в УФССП Карелии.

