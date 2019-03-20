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Новости. Общество
10:58, 20 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Житель Карелии выплатил полмиллиона рублей ради спасения репутации

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В Костомукше местный житель выплатил долг только после ареста счетов, сообщили в УФССП Карелии.

У приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с должника в пользу юридического лица задолженности на сумму 490 тысяч рублей.

Поскольку задолженность погашена не была, судебным приставом был наложен арест на денежные средства должника, хранящиеся в кредитном учреждении, также взыскание было обращено и на доход должника.

Получив из бухгалтерии по месту работы сообщение о взысканиях на доход, должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю.

На приеме должник был ознакомлен с материалами исполнительного производства, ему были разъяснены негативные последствия его уклонения от исполнения решения суда.

Должник, объективно оценив сложившуюся не в его пользу ситуацию, в том числе изменение к нему отношения со стороны работодателя, незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.

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