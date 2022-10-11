Житель Карелии взял в кредит 850 тысяч рублей и перевел их неизвестным

Двое жителей Карелии за сутки лишились около миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 34-летний горожанин, ставший жертвой преступления. Началось все с телефонного звонка — от собеседника, представившегося сотрудником банка, мужчина узнал о якобы поступившей от него заявке на оформление кредита. Чтобы ее аннулировать, житель Карелии должен был сам оформить на себя кредит, а затем перевести ее на «безопасный» счет. Так мужчина лишился 850 тысяч рублей.

Похожим образом был обманут 49-летний петрозаводчанин. Его напугали якобы подозрительными транзакциями и вынудили назвать реквизиты карты. Как только он их назвал, со счета мужчины были списаны 37 тысяч рублей.

Полиция Карелии призывает быть бдительными при звонках с незнакомых номеров и не совершать никаких операций по указанию неизвестных.