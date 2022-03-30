Житель Карелии взялся за нож после ссоры с соседкой

Сортавальский суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в порче имущества, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Сортавале состоялся суд над местным жителем, обвиненным в порче чужого имущества

Как было установлено, в декабре 2021 года 39-летний житель Сортавалы решил отомстить своей соседке, с которой до этого поругался. Мужчина взял кухонный нож и порезал колеса на автомобиле соседки. Причиненный ущерб составил более 7 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, возместил ущерб и помирился с потерпевшей. Вместе они подали ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

Однако суд не удовлетворил это ходатайство и назначил мужчине 180 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.