Житель Карелии взялся за нож после ссоры с соседкой

Сортавальский суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в порче имущества, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Сортавале состоялся суд над местным жителем, обвиненным в порче чужого имущества
Как было установлено, в декабре 2021 года 39-летний житель Сортавалы решил отомстить своей соседке, с которой до этого поругался. Мужчина взял кухонный нож и порезал колеса на автомобиле соседки. Причиненный ущерб составил более 7 тысяч рублей.
В ходе следствия обвиняемый признал вину, возместил ущерб и помирился с потерпевшей. Вместе они подали ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
Однако суд не удовлетворил это ходатайство и назначил мужчине 180 часов обязательных работ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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