Житель Карелии задолжал по ЖКХ 160 тысяч рублей и едва не лишился автомобиля

В Кондопожском районе мужчина не платил за коммунальные услуги, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Задолженность по платежам за коммунальные услуги составила 160 тысяч рублей.

Судебный пристав по адресу прописки местного жителя не обнаружил.

Были направлены запросы в регистрирующие органы и иные организации, имеющие какие-либо сведения о должнике и его имуществе. В результате полученных данных автомобиль мужчины арестовали.

После чего он явился на прием к судебному приставу и в укзанный срок погасил долг.

Ранее сообщалось, что фирма в Карелии накопила долг в полмиллиона рублей.