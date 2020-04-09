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Житель Карелии задолжал по ЖКХ 160 тысяч рублей и едва не лишился автомобиля

Новости. Общество
18:00, 09 Апреля 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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В Кондопожском районе мужчина не платил за коммунальные услуги, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Задолженность по платежам за коммунальные услуги составила 160 тысяч рублей.

Судебный пристав по адресу прописки местного жителя не обнаружил.

Были направлены запросы в регистрирующие органы и иные организации, имеющие какие-либо сведения о должнике и его имуществе. В результате полученных данных автомобиль мужчины арестовали.

После чего он явился на прием к судебному приставу и в укзанный срок погасил долг.

Ранее сообщалось, что фирма в Карелии накопила долг в полмиллиона рублей.

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