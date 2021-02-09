Житель Карелии, задолжавший 200 тысяч по кредиту, лишился участка земли

Приставы арестовали и выставили на продажу землю должника в Кондопожском районе, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находится производство в отношении местного жителя, задолжавшего 200 тысяч рублей в пользу налогового органа и кредитной организации.

Судебный пристав установил, что должник не работает, источника дохода не имеет. Были направлены запросы в регистрирующие органы, где выяснилось, у кондопожанина есть земельный участок. Его-то судебные приставы и арестовали, а после стали готовить к продаже.

В настоящее время готовится пакет документов для передачи арестованного имущества на оценку с последующей реализацией.