Житель Карелии, заказавший по телефону гашиш, отправился на зону

В Суоярвском районе 23-летний наркоман приговорен к 6,5 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Суоярвском районе 23-летний местный житель признан виновным в том, что в апреле при помощи мобильного телефона заказал и оплатил 5 гр. гашиша, после чего получил координаты места закладки на территории Прионежского района. Прибыв к месту закладки наркотика, он выкопал из земли пакет с гашишем и сразу покурил, а остальное собирался перевезти в Суоярви. В ходе перевозки данное наркотическое средство было изъято сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Карелия.

В судебном заседании установлено, что местный житель ранее уже был осужден за незаконный оборот наркотических средств, его приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Выводов для себя не сделал, вновь совершил преступление.

Кроме того, привлекался к административной ответственности, не был трудоустроен. Учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, суд признал молодого человек виновным в совершении вмененного преступления, условное наказание отменил и назначил подсудимому по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.