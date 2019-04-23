Житель Карелии закопал краденые аккумуляторы на пустыре

Мужчина украл аккумуляторы с охраняемой территории и спрятал их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился представитель одной из частных строительных организаций. Он сообщил, что с двух грузовых автомобилей похищены четыре аккумулятора общей стоимостью 20 тысяч рублей. Машины были припаркованы на охраняемом объекте, на территории которого компания осуществляла ремонтные работы.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 25-летнего ранее судимого жителя административного центра.

По версии полицейских, через дыру в заборе он ночью проник на территорию объекта, похитил аккумуляторы, а затем вывез их на санках на пустырь. Там он закопал похищенное, а спустя пару дней сдал АКБ в пункт приёма металла. Незаконно вырученные 5 тысяч рублей гражданин потратил на продукты и спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.