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Житель Карелии залез ночью в дом к 84-летнему пенсионеру ради выпивки

Новости. Криминал
18:00, 09 Декабря 2020
фото: © istockphoto.com
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В Прионежском районе мужчина занял деньги у пожилого соседа, но этого ему оказалось мало.

В полицию поступило заявление от 84-летнего жителя одного из поселков Прионежского района. Пока он спал, в его дом проник неизвестный и украл 1,5 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего. Под подозрением оказался 32-летний местный житель, проживающий по соседству с пенсионером.

Мужчина признался, что днем он зашел к соседу, чтобы попросить денег в долг. Тот не отказал. Все полученные деньги он потратил на алкоголь, но этого оказалось мало. Тогда, ближе к ночи, он снова пришел к соседу, без усилий открыл входную дверь, в прихожей нашел кошелек и забрал оставшиеся наличные уже без ведома хозяина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный пытался вынести под курткой бутылку водки из магазина в городе бумажников в Карелии.

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