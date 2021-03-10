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Житель Карелии "занял" у спавшего пенсионера все деньги, которые нашел

Новости. Криминал
14:39, 11 Марта 2021
фото: © pixabay
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В Питкярантском районе мужчина обокрал спавшего пенсионера, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе в дежурную часть полиции по Питкярантскому району поступило заявление от 70-летнего жителя одного из поселков. Он обнаружил, что из его квартиры пропали 13 тысяч рублей. Пенсионер пояснил, что деньги хранил не на виду: они были спрятаны в надежных местах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего. Под подозрением оказался 43-летний гражданин, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления.

Тот пришел к заявителю, чтобы занять денег. Входная дверь оказалась не заперта, хозяин квартиры крепко спал. Гость решил его не тревожить. Он знал, где пенсионер хранит деньги, быстро их нашел и, по версии следствия, похитил, оставив потерпевшему лишь 200 рублей. В дальнейшем похищенные средства были потрачены на личные нужды и алкоголь.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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