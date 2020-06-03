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Житель Карелии заплатил мошенникам за перерасчет пенсии

Новости. Криминал
17:40, 03 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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Полиция проводит проверку по заявлению 70-летнего пенсионера из Кондопоги, сообщает МВД Карелии.

Как выяснилось, пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Он заявил, что при проведении перерасчета выяснили, что мужчине полагается перерасчет в размере 2 800 рублей за 2019 год. Для получения этой суммы нужно было лишь сообщить код доступа из смс-сообщения, поступившего из банка. Думая, что разговаривает с официальным представителем государственного учреждения, пенсионер сообщил парольную информацию и моментально с его банковской карты были списаны денежные средства в размере 7 777 рублей.

Полиция Карелии напоминает, официальные представители организаций никогда не запрашивают парольную информацию по банковской карте.

Ранее пенсионер из Петрозаводска "сыграл" на интернет-бирже на миллион рублей.

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