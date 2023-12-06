Житель Карелии заплатит компенсацию морального вреда ребенку, чью мать он зарезал этим летом

По иску прокуратуры Лоухского района суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей.

Прокуратура Лоухского района в июле текущего года поддержала государственное обвинение по уголовному делу об убийстве местным жителем своей сожительницы, у которой на иждивении был несовершеннолетний сын.

Было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее ножом. Потерпевшая скончалась от ран.

Этим преступлением несовершеннолетнему был причинен моральный вред, так как ребенок потерял мать, а кроме того, именно он нашел ее тело и вынужден был участвовать в следственных действиях.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу пострадавшего ребенка 500 тысяч рублей.