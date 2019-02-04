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Новости. Общество
07:15, 04 Февраля 2019
фото: pixabay.com

Житель Карелии заподозрил районные власти в махинациях со стипендиями одаренным детям

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Житель Беломорска Евгений Антипин считает, что местные талантливые школьники были отсеяны от участия в конкурсе, победители которого получили денежные муниципальные стипендии.

 

Житель Беломорского района Евгений Антипин написал пост в соцсети "Вконтакте", в котором предположил, что денежные премии были распределены непрозрачно, а сильнейшие ученики района не получили заслуженные награды. 

По информации автора поста, в конце 2018 года пятеро школьников Беломорского района получили денежные стипендии от местных властей. Трое из них получили по семь тысяч рублей. Двое - по три с половиной тысячи рублей.

По словам местного жителя, согласно Положению о стипендии, школа должна провести первичный отбор кандидатов, объявив о конкурсе детям и родителям. Затем учебное заведение отбирает лучших по номинациям, после чего итоговый отбор стипендиатов производит экспертная комиссия администрации района. Только после этого победители получают деньги.

"В действительности же отбор претендентов внутри школ (по крайней мере, в некоторых из них) и определение победителей экспертами осуществлялся весьма странно, если не сказать больше. Ребята, которые имели значительные достижения в своих областях и которые должны были представлять школы на муниципальном конкурсе, в список кандидатов не попали и, конечно, не стали обладателями престижной награды и денежной премии. Также интересен тот факт, что одну из премий разделили на две части - по 3500 рублей каждому победителю. Такая возможность в Положении о стипендии не предусмотрена. Складывается впечатление, что некоторые школы и экспертная комиссия действовали в интересах конкретных лиц", - написал Евгений Антипин.

Житель Беломорска запросил конкурсные документы в отделе образования района и школе № 1. "Ни один документ предоставлен не был. Чиновники прикрываются законом о защите персональных данных", - написал Антипин и сообщил, что ищет заявителя из числа родителей, дети которых могли претендовать на стипендию, но не получили ее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-02-04 10:30:06
А знаете, друзья мои, чем человек отличается от обезьяны, с точке зрения биологии? Человек может иногда с дуру дать пожрать чужому человеку, обезьяна чужой обезьяне - никогда. :)
Это единственное принципиальное различие :)
Так шо, друзья мои, делайте выводы :)
однозначно
2019-02-04 09:43:48
Надобно проверить этого активиста на предмет одаренности. Некоторые правозащитники состоят на учете в РПНД, а некоторые по ночам фотографируют приемных детей.
Евгений
2019-02-04 08:32:05
Евгений Антипин молодец! Что-то заподозрил - начал действовать, а не просто разглагольствовать в интернете.
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