Житель Карелии заправил свою машину 180 литрами топлива по карте компании

фото: © Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»

Уголовное дело было возбуждено в Кемском районе республики, сообщили в МВД региона.

В Кемском районе Карелии было завершено расследование уголовного дела о краже средств по заявлению одной из коммунальных компаний.

Как выяснилось, сотрудник компании, работавший на большегрузном автомобиле, периодически пользовался топливной картой в личных целях. За месяц он заправил свою собственную машину 180 литрами дизельного топлива, причинив работодателю ущерб более 12 тысяч рублей.

Подозреваемого, 42-летнего жителя Кеми, быстро установили. Он признался в содеянном и возместил ущерб.

Фигурант уголовного дела, 42-летний житель Кеми, признался в содеянном, ущерб возместил добровольно. По его словам, похищенное топливо он забирал себе для заправки личной автомашины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.