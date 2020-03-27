Житель Карелии "заработал" более 23 млн рублей на несуществующих масках

Московский бизнесмен связался с уроженцем Карелии в надежде приобрести крупную партию масок.

Московский бизнесмен через Интернет связался с 22-летним жителем Карелии и заключил договор на поставку около 1 млн масок, однако был обманут, сообщается в издании "Комсомольская правда".

Согласно бумагам, продавец должен был обеспечить поставку товара и лишь после этого получить деньги – 23,7 млн рублей. 26 марта всю сумму предприниматель предусмотрительно положил в ячейку в банке на Пушечной улице в центре Москвы.

Через несколько часов житель Карелии вернулся в банки и украл деньги.

Полиция задержала мошенника через двое суток.

Часть украденных денег он уже успел потратить.

Ранее петрозаводчанка пострадала от действий мошенника, наживающемся на коронавирусе.