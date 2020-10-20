Житель Карелии зарезал собутыльника и спрятал его тело в лесу

В Кондопоге будут судить 33-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года обвиняемый распивал спиртное в компании своих знакомых в Кондопоге. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с одним из собутыльников и нанес ему ножом множественные колото-резаные ранения. Затем обвиняемый вывез тело потерпевшего в лесной массив за город, где его и спрятал. Сам мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее осужденный в Карелии помог раскрыть убийство бомжа, которому ударили кувалдой по голове и отрезали руки.