Житель Карелии зарезал своего знакомого ночью на улице

В деревне Пяльма Пудожского района мужчина в новогодние праздники устроил кровавую разборку.

Как рассказали в Следкоме Карелии, по версии следствия, в ночь на 3 января 2019 года обвиняемый, находясь в деревне Пяльма, в состоянии алкогольного опьянения на улице поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта мужчина ножом ранил своего товарища. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - уточнили в ведомстве.