Житель Карелии зарезал возлюбленную и лег спать

В Беломорском районе пьяные семейные посиделки закончились убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в апреле в ходе совместного распития спиртных напитков между 34-летним жителем Беломорского района и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее восьми раз ударил возлюбленную ножом. В результате от полученных ранения женщина скончалась на месте происшествия, а ее пьяный сожитель лег спать.

Проснувшись он понял, что совершил убийство, и вызвал сотрудников полиции, которым сообщил о произошедшем конфликте.

В судебном заседании подсудимый вину в убийстве признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснил, что данное преступление было совершено им под влиянием алкоголя.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.