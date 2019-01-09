Житель Карелии зарезал знакомого в новогоднюю ночь

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Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство в Лоухском районе, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, ночью на 1 января, находясь дома в поселке Чупа, распивал спиртное со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры напал на гостя с ножом, причинив ему множественные телесные повреждения. В результате потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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