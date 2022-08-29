Житель Карелии зашел проведать мать и попал под суд

В Беломорске полицейские раскрыли кражу с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района с заявлением о пропаже денег с банковской карты обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей пришли уведомления о совершенных в разных магазинах города покупках, хотя сама она там не была. Общая сумма покупок превысила 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, кто причастен к краже. Подозреваемым оказался 39-летний сын пенсионерки — в начале осени он зашел к матери повидаться и заметил в шкафу карту. Когда женщина отвлеклась, он взял платежный инструмент и отправился тратить деньги. За три дня он опустошил карту на 5 тысяч, покупая алкоголь, сигареты и еду.

Полицейские забрали у подозреваемого карту и вернули ее владелице. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.