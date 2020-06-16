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Житель Карелии зашел в интернет-магазин с заманчивыми объявлениями и остался без денег

Новости. Криминал
18:20, 16 Июня 2020
фото: МВД Карелии
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В Беломорске местный житель, мечтавший купить токарный станок, остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Беломорскому району обратился местный житель и сообщил, что его обманули в сети.

Более месяца назад он нашел интернет-магазин с заманчивыми объявлениями. Его внимание привлек анонс по продаже токарного станка с комплектующими. Перечислив всю стоимость оборудования на карту одного из интернет-банков, житель севера Карелии стал ждать заказа.

Время шло, но товар не приходил. Более того, в сети стали появляться отзывы от таких же несостоявшихся покупателей. Все они отправили деньги, но не получили ни трека посылки, ни внятной консультации от торговой площадки, по номеру телефона с ним общается лишь робот. Также пользователи интернета быстро вычислили, что сайт был создан в начале мая, а юридическое лицо – чуть раньше, это их также навело на мысль о мошенниках.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

А правоохранители напоминают, что сайты, которым можно доверять, как правило, имеют давнюю историю, сопутствующую сеть официальных акканутов в соцсетях, не удаляют отзывы покупателей, не предлагают рассчитываться за заказ переводом на карту физлица.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-16 19:36:27
Менты, набранные из Пудожского района после службы в армии, решать такие вопросы не могут. :)
Гость
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