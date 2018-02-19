Житель Карелии застрелил трех диких оленей

В Кемском районе зарегистрирован факт незаконной охоты.

Как сообщили в МВД Карелии, в минувшую среду в дежурную часть полиции по Кемскому району поступило сообщение от граждан - в районе озера Летнее были слышны выстрелы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Стражи порядка выяснили, что произошел незаконный отстрел трех диких оленей. Туши застреленных животных были обнаружены в лесном массиве, куда указали заявители. Ущерб, причиненный министерству сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РФ, составил 510 000 рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 57-летнего местного жителя. Ранее мужчина не имел проблем с законом. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.