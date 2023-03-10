Прокуратура попросила не отправлять в колонию жителя Карелии, который воткнул «розочку» в шею соперника

Олонецкий районный суд не стал отправлять в колонию местного жителя, который с помощью бутылок жестоко расправился со своими земляками.

Олонецкий районный суд вынес приговор местному жителю. В суде первой инстанции удалось доказать, что летом 2022 года мужчина приревновал супругу и ударил соперника пустой стеклянной бутылкой по голове. При этом потерпевший стоял к нему спиной.



Тем же летом злоумышленник поссорился с другим земляком и ударил его по голове пакетом со стеклянными бутылками. После этого он разбил одну из бутылок и ударил потерпевшего в шею.



Последний закрывался руками, поэтому часть ударов пришлась по ним. Но и этого злоумышленнику показалось недостаточно, и он избил мужчину, после чего тот потерял сознание.



Подсудимый вину признал частично, заявив, что убивать потерпевших не хотел. Также он воспользовался своим правом отказаться от дачи показаний.



Прокуратура на суде попросила переквалифицировать обвинения с «умысла на совершения убийства» на «умышленное причинение легкого вреда здоровью».



Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих и приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.



Приговор суда не вступил в законную силу.