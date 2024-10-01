Житель Кондопоги часть товара решил не выкладывать для оплаты, теперь его ждет суд

Виновного в недостаче товара обнаружили по камерам видеонаблюдения.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от работников сетевого магазина. В ходе инвентаризации была выявлена недостача товара на сумму свыше 10 000 рублей. В числе похищенного оказались различные продукты.

Сотрудники уголовного розыска изучили запись камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. К преступлению оказался причастен ранее судимый 51-летний житель города.

Мужчина признался, что, когда подошел к кассе, часть продуктов выложил на ленту, другую часть оставил в тележке. В спешке работница это не заметила.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.