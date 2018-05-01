Житель Кондопоги лишился имущества через дырку в крыше гаража

В Кондопоге двое молодых людей залези вгараж через крышу и совершили кражу, сообщил в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшее воскресенье, 29 апреля, около 16 часов патрулировавшему улицы Кондопоги наряду вневедомственной охраны поступила информация о том, что двое молодых людей напротив дома № 63, расположенного на Октябрьском шоссе, вытаскивают через крышу гаража канистры.

Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулись на указанный адрес.

По прибытии к стражам правопорядка обратился 56 летний гражданин, который сказал, что стал очевидцем, как двое неизвестных ему молодых людей вылезли через крышу гаражу с канистрами. Мужчина подчеркнул, что, когда его увидели злоумышленники, они побежали в сторону железной дороги.

Получив приметы подозреваемых, сотрудники вневедомственной охраны передали их в дежурную часть и незамедлительно приступили к поиску подозреваемых.

Обследуя близлежащие территории, группа задержания увидела двух молодых людей, схожих по приметам, в руках которых были две канистры и бочок омывателя от автомобиля. Очевидец опознал граждан и сказал, что это именно они вылезали из гаража.

На место происшествия прибыл хозяин гаража, который подтвердил, что находящееся у молодых людей имущество принадлежит ему.

Злоумышленники были переданы следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства.