Житель Ленобласти, обокравший собутыльницу из Карелии, предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом за совершение кражи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в декабре 2019 года ранее судимый 33-летний житель Ленобласти познакомился с жительницей Питкяранты и во время ночного застолья украл у нее банковскую карту. После чего злоумышленник снял со счета 40 тысяч рублей.

Утром женщина не обнаружила ни нового знакомого, ни денег.



Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее случайный знакомый оставил собутыльника в Петрозаводске без инструмента.