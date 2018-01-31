Житель Медвежьегорска убил приятеля во время ссоры

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В Медвежьегорском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 13 сентября 2017 года 37-летний житель Медвежьегорска распивал спиртное в компании знакомых. Во время застолья он поссорился с другим мужчиной и напал на него с ножом, а после избил руками.
От полученных травм потерпевший скончался.
По ходатайству следователя судом в отношении 37-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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