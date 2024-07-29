Житель Москвы выпал из лодки и утонул на севере Карелии

Мужчина катался на лодке без спасательного жилета.

О происшествии на водоеме сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Спасателям о нем стало известно в пятницу, 2 августа, в 15.00.

Накануне, 1 августа, примерно в 19.30 на озере Большая Яголомба в Кемском районе, предположительно, во время водной прогулки утонул Житель Москвы.

Он катался на лодке, а потом выпал из нее и утонул. Мужчина находился в лодке без спасательного жилета, уточнили спасатели.



Обстоятельства произошедшего уточняются, на место выехали сотрудники полиции.