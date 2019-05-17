Житель Мурманской области уснул за рулем в Карелии

ДТП произошло утром 17 мая на трассе "Кола" около Янишполя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.25 житель Мурманской области попал в ДТП на 461 км трассы "Кола", не доезжая 300 м до Янишполя.

22-летний водитель BMW уснул за рулем - автомобиль съехал в кювет.

Пострадавших нет.