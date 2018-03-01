Житель Олонца попался на краже дорогого смартфона

В Медвежьегорске раскрыта кража дорогостоящего смартфона, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть Медвежьегорского района поступило заявление о краже смартфона стоимостью 48 тысяч рублей в одном из магазинов.

Мобильный телефон лежал под стеклянным прилавком. По словам заявительницы, в торговый павильон зашел мужчина и стал просить показать то один товар, то другой. Ничего не купив, он ушел. Только тогда продавец заметила пропажу и выбежала вслед за мужчиной, но успела лишь увидеть, что он уехал на машине. Номера автомобиля женщина запомнила и сообщила полицейским.

Подозреваемый сел в такси и поехал на вокзал. Там он и был задержан. К настоящему времени возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ. Фигурант, 44-летний житель Олонца, дал признательные оказания.