Житель острова в Карелии атаковал гостиницу в Приладожье

Об инциденте в Сортавале сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
В Сортавальский отдел Росгвардии поступил вызов о срабатывании тревожной кнопки в одной из гостиниц города. Администратор объяснил прибывшим росгвардейцам, что неизвестный молодой человек повредил шлагбаум и скрылся.
Нарушитель попал в объектив камеры наблюдения, и вскоре группа задержания нашла его в ближайшем сквере. Подозреваемый был пьян.
Росгвардейцы выяснили личность нарушителя — им оказался 28-летний житель острова Валаам — и передали его полицейским.
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