Житель острова в Карелии атаковал гостиницу в Приладожье

Об инциденте в Сортавале сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Сортавальский отдел Росгвардии поступил вызов о срабатывании тревожной кнопки в одной из гостиниц города. Администратор объяснил прибывшим росгвардейцам, что неизвестный молодой человек повредил шлагбаум и скрылся.

Нарушитель попал в объектив камеры наблюдения, и вскоре группа задержания нашла его в ближайшем сквере. Подозреваемый был пьян.

Росгвардейцы выяснили личность нарушителя — им оказался 28-летний житель острова Валаам — и передали его полицейским.