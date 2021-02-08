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Житель Петрозаводска два дня тратил деньги с украденной у соседа банковской карты, продолжая с ним общаться

Новости. Общество
12:55, 09 Февраля 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В Петрозаводске местный житель во время застолья украл банковскую карту своего соседа, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 58-летний горожанин. Он рассказал, что кто-то похитил его банковскую карту и за два дня списал 6 850 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 57-летнего подозреваемого, им оказался сосед заявителя. Он пояснил, что недавно в ходе распития спиртного, похитил у мужчины банковскую карту. И продолжая с ним общаться, последующие два дня тратил средства с его карты. Похититель приобретал продукты, алкоголь и другие необходимые ему вещи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За такое преступление, подозреваемый может лишиться свободы на срок до 6 лет.

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