Житель Петрозаводска порезал своего соседа

Правоохранители задержали жителя Петрозаводска, напавшего на соседа с ножом, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на 31 января группа задержания петрозаводского отдела вневедомственной охраны выехала в район Октябрьского проспекта. По информации, поступившей из дежурной части полиции Петрозаводска, там в ходе конфликта был ранен мужчина.

На месте сотрудники застали бригаду скорой помощи. Как стало известно, конфликт произошел между 40-летним мужчиной и его 27-летним соседом. Молодой участник спора напал на оппонента с ножом и нанес три удара.

По прибытии росгвардейцев нападавший юноша не стал отрицать свою вину, и был задержан.

Росгвардейцы охраняли место преступления до прибытия оперативной группы полиции.

Возбуждено уголовное дело.