Житель Петрозаводска исполнил свою угрозу и зарезал сожительницу

В столице Карелии будут судить 54-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, сообщили в Следкоме республики.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 54 - летнего мужчины, который дважды угрожал своей сожительнице убийством, а потом зарезал женщину.

Следствием установлено, что в апреле 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в Петрозаводске, периодически избивал свою сожительницу и угрожал ударить ножом.

Спустя месяц о пришел домой пьяным и исполнил свою угрозу - напал на женщину с ножом, нанеся несколько ударов. От полученных ран его сожительница скончалась.

В настоящее время следователями проведены все следственные действия, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, мужчина зарезал приятеля на Пасху в лесном домике на острове в Карелии.