Житель Петрозаводска из-за ревности к своей жене взялся за нож

Семейная ссора из-за ревности закончилась уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от 36-летней местной жительницы. Причиной стал семейный конфликт.
Супруги, проживающие в микрорайоне Октябрьский, поссорились, и 44-летний муж взялся за нож, пригрозив убить свою спутницу жизни. Поводом для этого послужила ревность.
По части 1 статьи 199 уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело. Ревнивому мужу теперь грозит до 2 лет лишения свободы.
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