Житель Петрозаводска из-за ревности к своей жене взялся за нож

Семейная ссора из-за ревности закончилась уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 36-летней местной жительницы. Причиной стал семейный конфликт.

Супруги, проживающие в микрорайоне Октябрьский, поссорились, и 44-летний муж взялся за нож, пригрозив убить свою спутницу жизни. Поводом для этого послужила ревность.

По части 1 статьи 199 уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело. Ревнивому мужу теперь грозит до 2 лет лишения свободы.