Житель Петрозаводска лишил свою соседку крупной суммы

Женщина опрометчиво доверила ему банковскую карту.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже денежных средств. 53-летняя потерпевшая рассказала, что у нее с банковской карты пропали сбережения. Об этом женщина узнала в банке, так как не имела мобильного оповещения о состоянии счета.

Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские установили, что в течение длительного времени пенсионерка приглашала домой гостей, в том числе молодого соседа. Ему хозяйка передавала карту, называла пароль и просила сходить в магазин за продуктами. Помощник выполнял просьбы и всегда возвращал карту на место.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что именно 30-летний гость похитил средства – покупая продукты, он параллельно обращался к терминалу и обналичивал чужие деньги. Таким способом в несколько приемов он за январь снял 95 000 рублей.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.