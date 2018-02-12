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Новости. Криминал
16:32, 12 Февраля 2018

Житель Петрозаводска лишил свою соседку крупной суммы

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Женщина опрометчиво доверила ему банковскую карту.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже денежных средств. 53-летняя потерпевшая рассказала, что у нее с банковской карты пропали сбережения. Об этом женщина узнала в банке, так как не имела мобильного оповещения о состоянии счета.

Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские установили, что в течение длительного времени пенсионерка приглашала домой гостей, в том числе молодого соседа. Ему хозяйка передавала карту, называла пароль и просила сходить в магазин за продуктами. Помощник выполнял просьбы и всегда возвращал карту на место.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что именно 30-летний гость похитил средства – покупая продукты, он параллельно обращался к терминалу и обналичивал чужие деньги. Таким способом в несколько приемов он за январь снял 95 000 рублей.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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