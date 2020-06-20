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Житель Петрозаводска лишился мотоцикла – за помощь пообещал вознаградить

Новости. Криминал
09:34, 21 Июня 2020
фото: © Паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" / Станислав Михайловский
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Инцидент произошел 16 июня на улице Красноармейской.

Как сообщили в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в 20.12 из двора по ул. Красноармейская, 33 был угнан белый мотоцикл Honda AX-1. Переднее крыло – черное. Отсутствует задний фонарь.

"По камере видно, как мужчина подошёл и просто укатил его из двора. Мотоцикл редкий. Если кому что-либо известно, прошу сообщить, за достоверную информацию отблагодарю материально", – сообщил владелец транспортного средства.

Ранее подружка автомеханика в Петрозаводске угнала автомобиль.

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