Житель Петрозаводска лишился мотоцикла – за помощь пообещал вознаградить

Инцидент произошел 16 июня на улице Красноармейской.

Как сообщили в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в 20.12 из двора по ул. Красноармейская, 33 был угнан белый мотоцикл Honda AX-1. Переднее крыло – черное. Отсутствует задний фонарь.

"По камере видно, как мужчина подошёл и просто укатил его из двора. Мотоцикл редкий. Если кому что-либо известно, прошу сообщить, за достоверную информацию отблагодарю материально", – сообщил владелец транспортного средства.

Ранее подружка автомеханика в Петрозаводске угнала автомобиль.