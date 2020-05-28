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Подружка автомеханика в Петрозаводске угнала автомобиль

Новости. Криминал
13:41, 29 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию поступило заявление 33-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин передал машину на ремонт своему родственнику, проживающему в микрорайоне Перевалка. Тот пообещал отремонтировать ее в ближайшее время, но через несколько дней сообщил, что ремонт невозможен из-за угона авто.

Оказалось, что мастер несколько дней выпивал со знакомой. Петрозаводчанка украла машину, в позже вернула обратно. Мотив своего поступка 36-летняя петрозаводчанка пояснить не смогла.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии напился и угнал машину у спящего приятеля.

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