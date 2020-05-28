Подружка автомеханика в Петрозаводске угнала автомобиль

В полицию поступило заявление 33-летнего петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин передал машину на ремонт своему родственнику, проживающему в микрорайоне Перевалка. Тот пообещал отремонтировать ее в ближайшее время, но через несколько дней сообщил, что ремонт невозможен из-за угона авто.

Оказалось, что мастер несколько дней выпивал со знакомой. Петрозаводчанка украла машину, в позже вернула обратно. Мотив своего поступка 36-летняя петрозаводчанка пояснить не смогла.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии напился и угнал машину у спящего приятеля.