Житель Петрозаводска лишился телефона, пока спал в подъезде

В полицию Петрозаводска обратился 46-летний горожанин с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель пояснил, что в тот день находился в состоянии алкогольном опьянении и задремал в подъезде, а когда проснулся – обнаружил пропажу телефона.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 42-летнего жителя петрозаводчанина. По версии полицейских, он в тот день был вместе с заявителем. Когда приятель задремал в подъезде, подозреваемый похитил гаджет, после чего скрылся. Впоследствии горожанин сбыл мобильный телефон.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.