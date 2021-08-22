Житель Петрозаводска на пару минут оставил автомобиль незапертым и пожалел об этом

В карельской столице рецидивист заметил незапертую машину и воспользовался этим, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 36-летнего ранее судимого за аналогичные преступления жителя карельской столицы. По версии полиции, мужчина незаконно завладел имуществом, принадлежащим 29-летнему местному жителю.

Потерпевший обратился отдел полиции и сообщил, что из салона его автомобиля пропали два мобильных телефона. Причинённый материальный ущерб составил около 13 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что днём припарковал машину в районе набережной Варкауса и буквально на пару минут отлучился по делам, оставив транспортное средство незапертым. Вернувшись, обнаружил пропажу.

Полицейские быстро установили личность причастного к краже. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что продал телефоны, а вырученные деньги потратил.

Стражи порядка нашли мобильные телефоны и вернули имущество законному владельцу. Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.