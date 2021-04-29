Злостный нарушитель ПДД в Петрозаводске чуть не лишился автомобиля

Житель Петрозаводска накопил большое количество неоплаченных штрафов ГИБДД и чуть не лишился автомобиля, сообщили в службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов Петрозаводска на исполнении находились 52 производства в отношении одного жителя Петрозаводска. Речь шла о взыскании штрафов ГИБДД и налогов на сумму более 60 тысяч рублей.

Должник был вызван на прием к приставу, где получил требование об аресте принадлежащего ему автомобиля Ford Focus.

Чтобы не лишиться автомобиля, мужчина в пятидневный срок погасил всю задолженность.