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Житель Петрозаводска напал на бывшую жену

Новости. Общество
11:07, 04 Августа 2022
фото: © Depositphotos

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В столице Карелии семейный скандал закончился вызовом Росгвардии.

Инцидент произошел вечером 3 августа. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, на петрозаводский централизованный пульт охраны поступил сигнал «Тревога» системы «Мобильный телохранитель». В одной из квартир города разгорелся семейный конфликт. Менее чем через пять минут группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла на место происшествия. Вызвавшая наряд женщина пояснила, что на нее напал бывший супруг и избил ее. Помощь медиков петрозаводчанке не понадобилась.

Росгвардейцы задержали дебошира и доставили в отделение полиции. Потерпевшая написала заявление.

Ранее сообщалось избиение женщины обошлось жителю Карелии в 20 тысяч рублей.

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