Житель Петрозаводска напрасно доверился молодому земляку — тот оказался падок на деньги

Полиция Петрозаводска установила подозреваемого в кражах, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от 55-летнего горожанина. Ущерб превысил 77 тысяч рублей.

Оперативники установили обстоятельства произошедшего. Заявитель выпивал в гостях у своего приятеля в компании с еще одним малознакомым молодым человеком. В какой-то момент 28-летний петрозаводчанин был отправлен за выпивкой для продолжения банкета — заявитель вооружил его своей банковской картой. Новый знакомый алкоголь принес, но карту возвращать не спешил. Дождавшись, когда приятели уснут, он покинул квартиру, прихватив еще и телефон.

На улице молодой петрозаводчанин перевел все накопления на свою карту, а потом продал чужой телефон. Вырученные деньги он потратил на спиртное, продукты и новый гаджет.

В полиции подозреваемый признал вину. Возбуждены уголовные дела по статье «кража», молодой человек был заключен под стражу.